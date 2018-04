Aktuelle Filmstarts

Kinostart 26.04.2018

Regie: Joe Russo, Anthony Russo

Hauptdarsteller: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

Genre: Action, Sci-Fi

Verleiher: Walt Disney Germany



Inhalt: Nachdem sich die Avengers rund um Iron Man und Captain America bereits im zweiten Teil in zwei Lager geteilt haben, müssen sie sich in "Avengers 3 – Infinity War" erneut zusammen tun, um die Welt vor dem Bösewicht Thanos zu retten. Hilfe bekommen die Avengers auch von neuen Verbündeten, etwa von den "Guardians of the Galaxy"-Helden. Wie bereits für den Vorgängerfilm "The First Avengers: Civil War" übernahmen die Brüder Joe und Anthony Russo die Regie des Heldenspektakels.



Interviews: mit Joe & Anthony Russo, Benedict Cumberbatch