Aktuelle Filmstarts

Kinostart: 16.08.2018

Regie: Marc Foster

Hauptdarsteller: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss

Genre: Abenteuer, Animation

Verleiher: Walt Disney



Inhalt: Christopher Robin ist erwachsen geworden. Mit allem was dazugehört: zu viel Arbeit, zu wenig Zeit für die Familie und die Freunde der Kindheit sind beinahe in Vergessenheit geraten. Als Christopher einen Familienausflug absagen muss, weil er auch am Wochenende zur Arbeit gezwungen wird, kommt er an seinem persönlichen Tiefpunkt an. Doch da sind Winnie Puuh und seine Kumpels zur Stelle, um ihren Freund daran zu erinnern, wofür es sich zu leben lohnt.