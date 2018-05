Filmstarts im Dezember 2017

Kinostart 21.12.2017

Regie: Jake Kasdan

Hauptdarsteller: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart

Genre: Fantasy, Action

Verleiher: Sony Pictures Germany

Inhalt: In der Fortsetzung "Jumanji: Willkommen im Dschungel" entdecken vier Highschool-Nachsitzer ein altes Videospiel. Als das Dschungelabenteuer die Jugendliche in seine Welt saugt, verwandeln sie sich in die Figuren des Spiels. Um dem Dschungel zu entkommen und aus dem Spiel auszubrechen, müssen sie dieses bis zum Ende durchspielen.

Interviews: mit Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart