Aktuelle Filmstarts

Kinostart: 09.01.20

Regie: Melina Matsoukas

Hauptdarsteller: Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith

Genre: Thriller, Drama

Verleiher: Universal



Inhalt: Queen und Slim haben ein eher durchschnittliches Tinderdate, das an sich wohl schnell in Vergessenheit geraten wäre, würde es gen Ende keine so dramatische Wendung nehmen: Die beiden geraten auf dem Nachhauseweg in eine Verkehrskontrolle und werden in rassistischer Manier sehr aggressiv behandelt. Die Situation eskaliert und Slim erschießt den Beamten in Notwehr. Von nun an sind die beiden gemeinsam auf der Flucht und werden in den Medien von den einen zu Polizistenmördern und von anderen zu Volkshelden der Black Lives Matter-Bewegung gemacht, die sich endlich gegen den vorherrschenden strukturellen Rassismus wehren.