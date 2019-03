Aktuelle Filmstarts

Kinostart: 28.03.2019

Regie: Robert Zemeckis

Hauptdarsteller: Steve Carell, Leslie Mann, Diane Kruger

Genre: Drama

Verleiher: Universal



Inhalt: Mark Hogenkamp ist ein talentierter Maler bis er von fünf betrunkenen Hooligans vor einer Bar krankenhausreif geprügelt wird. Als er aus dem Koma erwacht, muss er feststellen, dass die Prügelattacke schwerwiegende Folgen für seine motorischen Fähigkeiten hatte und er alltägliche Dinge wieder neu erlernen muss. Außerdem leidet er unter Gedächtnisverlust und kann sich nicht mehr an sein Leben vor dem traumatischen Zwischenfall erinnern. Er fängt an, mit Puppen und Modellhäusern die Welt eines fiktiven belgischen Dorfes während des Zweiten Weltkrieges nachzubauen: Marwen. In diese Welt flüchtet er sich wann immer ihn die Realität samt ihrer Grausamkeit überfordert. Dabei erhalten ihm vertraute Frauen in Form von Puppen Einzug in seine Fantasiewelt und zusammen erleben sie Abenteuer und stehen füreinander ein. Doch auch in der Realität muss er sich seinem Trauma stellen.



Interview mit Robert Zemeckis