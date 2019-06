Filmstarts im Mai 2019

Kinostart: 30.05.19

Regie: Sebastian Schipper

Hauptdarsteller: Fionn Whitehead, Stéohane Bak, Moritz Bleibtreu

Genre: Drama

Verleiher: StudioCanal



Inhalt: Der 18-jährige Gyllen aus London klaut während eines Familienurlaubs in Marokko das Wohnmobil seines Stiefvaters, um nach Frankreich zu reisen und dort seinen leiblichen Vater zu treffen. Unterwegs begegnet er William. Die beiden sind etwa gleich alt und haben dasselbe Ziel, ansonsten könnten ihre Leben nicht unterschiedlicher sein, denn William kommt aus dem Kongo und will nach Europa flüchten, um dort seinen verschwundenen Bruder aufzuspüren. Die beiden machen sich gemeinsam auf den Weg und freunden sich auf der Reise an.