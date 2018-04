Filmstarts im November 2017

Kinostart 16.11.17

Regie: Zack Snyder

Hauptdarsteller: Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher

Genre: Action, Fantasy

Verleiher: Warner Bros. GmbH

Inhalt: Batman, Aquaman, Wonder Woman, The Flash und Cyborg verbünden sich zur Justice League, um das Böse zu bekämpfen. Die langersehnte actiongeladene Superheldenverfilmung ist Zack Snyders dritter Film in Zusammenarbeit mit DC. Während der laufenden Produktion musste Snyder das Projekt aufgrund einer familiären Tragödie allerdings abgeben, um die Nachdrehs und Fertigstellung kümmerte sich sein Kollege Joss Whedon ("The Avengers").

Interviews: In London mit Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ray Fisher mit Steven Gätjen