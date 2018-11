Filmstarts im Oktober 2018

Kinostart: 08.11.2018

Regie: Jean-Stéphane Sauvaire

Hauptdarsteller: Joe Cole, Vithaya Pansringarm

Genre: Biographie, ThrillerVerleiher: Koryphäen Film



Inhalt: Der junge Brite Billy Moore landet wegen Drogendelikten im berüchtigten thailändischen Gefängnis. Dort droht er aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse, Mangel an Geld und nicht zuletzt wegen seiner unbefriedigten Drogensucht zugrunde zu gehen. Um seinen Überlebenswillen nicht zu verlieren, fängt er an, an den gefängnisinternen Boxkämpfen teilzunehmen. Am Ende kämpft er tatsächlich um sein Leben, weil die Häftlinge um sein Leben gewettet haben.