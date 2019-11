Filmstarts im Oktober 2019

Kinostart: 14.11.19

Regie: Olivia Wilde

Hauptdarsteller: Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein

Genre: Komödie

Verleiher: Weltkino Filmverleih



Inhalt: Was wäre, wenn du an deinem letzten Schultag merkst, dass du deine Jugend verpasst hast? Klar, die muss jetzt nachgeholt werden. In einer der witzigsten High School Komödien überhaupt stolpern die Musterschülerinnen Amy und Molly durch eine Nacht voller Partys, illegaler Autorennen und Begegnungen mit der Polizei und lernen, was die Schule ihnen nicht breibringen konnte.