Die beiden jungen britischen Soldaten Schofield und Blake bekommen die Mission, mitten in den Wirren des ersten Weltkrieges quer durch feindliches Land zu gehen, um eine wichtige Nachricht zu übermitteln. Die Botschaft soll einen Angriff verhindern und so hunderte Soldaten vor dem sicheren Tod bewahren. Einer der Soldaten ist Blakes Bruder, weshalb besonders er alles daransetzt, dieses scheinbar aussichtslose Unterfangen zu meistern. Regisseur Sam Mendes kommt in diesem epischen Drama mit nur wenigen Schnitten aus.