"Gätjens großes Kino" kommt im April aus Kalifornien. Hier lebt und arbeitet die Filmtitel-Designerin Susan Bradley. Ihre Arbeiten hat so gut wie jeder schon einmal gesehen, wenn auch unbewusst, denn aus Ihrer Feder stammen zum Beispiel der Vor- und Abspann von "Toy Story", "Oben", "Der König der Löwen" und "Wall-E". In ihrem Atelier in Berkeley empfängt sie Moderator Steven Gätjen und nimmt ihn mit auf eine interessante Reise in die Welt der Buchstaben, aus denen berühmte Filmtitel werden.