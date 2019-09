Downton Abbey bekommt hohen Besuch: König Georg V. und Königin Mary besuchen das Anwesen und das will gut vorbereitet werden. Um Lunch, Parade und Dinner auf hohem Niveau durchzuführen und damit dem Ruf Downtons gerecht zu werden, wird sogar eigens der ehemalige Chefbutler Carson aus dem Ruhestand geholt. Während das Personal mit allen Mitteln kämpft, um dem königlichen Besuch zu beeindrucken und so die alten Zeiten aufrecht zu erhalten, kommen bei Lady Mary Zweifel daran auf, ob Downton Abbey in den 1920er Jahren noch zeitgemäß ist, oder ob es in eine bürgerliche Institution umgewandelt werden sollte.