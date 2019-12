"Jojo Rabbit"

Der kleine Jojo Betzler wächst in den Wirren des Zweiten Weltkrieges auf. Wie alle ist auch er überzeugter Nazi und hat einen ganz besonderen imaginären Freund: Adolf Hitler. Dieser wiederum ist der einzige Nazi, der Jojo und seine Überzeugung ernst nimmt und steht ihm stets mit hilfreichen Tipps zur Seite. So auch als der Junge eines Tages herausfindet, dass seine liebevolle alleinerziehende Mutter ein jüdisches Mädchen im alten Zimmer seiner Schwester versteckt hält. Jojo ist ob dieser Entdeckung komplett verwirrt, weil Elsa gar nicht aussieht wie eine Jüdin und auch keine der Eigenschaften hat, die die Nazis den Juden zuschreiben. So gerät seine Welt immer mehr ins Wanken und er muss einige seiner Überzeugungen widerwillig hinterfragen.