"Official Secrets"

2003: Katherine Gun arbeitet für den britischen Geheimdienst. Wie die meisten ihrer Kollegen bekommt sie ein Memo der NSA zugeschickt, in dem es darum geht, sechs nicht ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates zu erpressen, damit sie für die Irak-Invasion stimmen und den Krieg damit legalisieren. Die 27-jährige Übersetzerin sieht sich gezwungen, diese illegalen Methoden an die Öffentlichkeit zu bringen und hofft, damit den Einmarsch in den Irak verhindern zu können. Also spielt sie das Memo der Presse zu. Damit bringt sie nicht nur sich in Gefahr, sondern setzt auch die Aufenthaltsgenehmigung ihres kurdischen Mannes und ihre gesamte Zukunft aufs Spiel.