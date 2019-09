"Shaun das Schaf 2: UFO Alarm"

In Mossingham ist Einiges los! Nachdem in dem sonst so beschaulichen Ort plötzlich merkwürdige Lichter am Himmel aufgetaucht sind, trifft Shaun auf ein außerirdisches Mädchen. Sie steckt hinter den merkwürdigen Ereignissen und ist mit ihrem Raumschiff bruchgelandet. Die beiden freunden sich an, spielen den anderen Bewohnern der Mossy Bottom Farm witzige Streiche und erleben jede Menge Abenteuer zusammen. Gleichzeitig ist ihnen jedoch klar, dass ihre gemeinsame Zeit nicht von Dauer ist, da das Alienmädchen nichts sehnlicher will als wieder nach Hause zu kommen.