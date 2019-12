"Peanut Butter Falcon"

Zack ist ein junger Mann mit großen Träumen. Aber auch mit Trisomie 21. Und weil es in North Carolina keine Infrastruktur für Menschen mit besonderen Bedürfnissen gibt, muss er in einem Altenheim leben. Das wiederum steht seinem Traum, Profi Wrestler zu werden, im Weg. Deshalb haut er eines Tages kurzentschlossen ab und begibt sich auf die Reise zu einer berühmten Wrestling-Schule, wo er sein Idol kennenlernen und von ihm in die Kunst des Wrestling eingeführt werden will. Auf seinem Weg begegnet er Tyler, der seine eigenen Probleme hat und anfangs gar nicht begeistert ist, von seinem neuen Weggefährten. Das ungleiche Duo macht sich dann trotzdem gemeinsam auf den Weg. Ihnen stets auf den Fersen sind zwei ehemalige Gauner-Kollegen von Tyler, die sich gewaltsam an ihm rächen wollen und die Sozialarbeiterin Eleanor, die Zack zurück ins Altenheim bringen will.