"Gätjens großes Kino" vom 20. Juni 2017

Im Roboter-Spektakel "Transformers 5 – The Last Knight" kämpft Anthony Hopkins an der Seite von Mark Wahlberg und Gal Gadot begeistert als weibliche Superheldin in "Wonder Woman" – basierend auf einer Comicvorlage. Die Hauptdarsteller hat "Gätjens großes Kino" im Interview getroffen und Moderator Steven Gätjen geht der Frage nach, was einen guten Comic-Helden eigentlich ausmacht.