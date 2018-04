Gätjens großes Kino vom 22. März 2018

In der rauen Wirklichkeit kommt "Gätjens großes Kino" mit dem Film "The Florida Project" an: Ein billiges Motel in der Nähe von Disney World in Orlando ist das Zuhause der sechsjährigen Moonee und ihrer Mutter. Nur William Dafoe als Motel Manager versucht, das Mutter-Tochter-Gespann vor dem endgültigen Absturz zu bewahren.