Gätjens großes Kino vom 24. Oktober 2019

Und zu guter Letzt darf im Oktober natürlich ein gruseliger Horrorfilm nicht fehlen: In "Scary Stories to Tell in the Dark" schreiben sich die Gruselgeschichten selbst und machen eine Gruppe von Teenagern zu ihren Protagonisten. Den Zuschauer erwarten liebevoll gestaltete Monster, detailvernarrte Kulissen, 60er Jahre Nostalgie und herrliche Schockmomente – perfekt für Halloween.