"Wild Rose"

Nachdem Rose-Lynn Harlan frisch aus dem Gefängnis entlassen wurde, steckt sie voller Tatendrang und will endlich raus aus Glasgow und als erfolgreiche Country-Sängerin durchstarten. Dieser Plan ist jedoch nicht mit ihren beiden Kindern zu vereinbaren und auch Rose-Lynns Mutter will, dass ihre Tochter endlich Verantwortung für sich und ihre Kinder übernimmt. Dann bekommt Rose-Lynn einen Job als Putzfrau bei Susannah, die ihr Talent entdeckt und sie darin bestärkt, ihrer Leidenschaft zu folgen. Das verstärkt Rose-Lynns Rollenkonflikte, sie verstrickt sich in Lügen und muss am Ende wichtige Entscheidungen treffen.