Aktuelle Filmstarts

Kinostart 15.03.2018

Regie: Sean Baker

Hauptdarsteller: Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe

Genre: Drama

Verleiher: Prokino Filmverleih

Inhalt: Die sechsjährige Moonee lebt mit ihrer Mutter Halley in einem billigen Motel in der Nähe von Disney World in Orlando. Die beiden leben am Rande des Existenzminimums und sind auf Almosen angewiesen. Moonee ist nicht bewusst, dass sie in Armut lebt, weil alle Kinder um sie herum in denselben Verhältnissen aufwachsen. Mit kindlichem Tatendrang und viel Phantasie verbringen sie ihre Tage und treiben viel Blödsinn – nicht immer zur Freude des Motel Managers Bobby (Willem Dafoe). Trotzdem versucht Bobby, das Mutter-Tochter-Gespann vor dem endgültigen Absturz zu bewahren und kümmert sich voller Mitgefühl um die Motelbewohner.