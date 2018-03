Filmstarts im Februar 2018

Kinostart 01.03.2018

Regie: Luca Guadagnino

Hauptdarsteller: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg

Genre: Drama, Romanze

Verleiher: Sony Pictures Germany

Inhalt: Basierend auf dem gleichnamigen Roman von André Aciman erzählt "Call Me by Your Name" die Geschichte des 17-jährigen Elio (Timothée Chalamet), der den Sommer 1983 in Norditalien in der Villa seiner Eltern verbringt. Als der Amerikaner Oliver (Armie Hammer) als Gast ins Haus einzieht entwickelt sich zwischen den beiden eine Sommer-Romanze. Der Festivalhit geht mit vier Nominierungen ins Oscarrennen u.a. in der Kategorie "Bester Film" und "Bester Hauptdarsteller".