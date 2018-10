Steven Gätjens 5 Lieblings-Horrorfilme

Regie: Stanley Kubrick

Hauptdarsteller: Jack Nicholson, Shelley Duvall

Genre: Horror

Verleiher: Warner Bros.



Inhalt: Jack übernimmt einen Job als Hausverwalter in einem Berghotel in Colorado, das über die Wintermonate leer steht und durch die Schneemassen von der Außenwelt abgeschlossen ist. Er und seine Frau Wendy freuen sich auf die einsamen Wintermonate. Der sechsjährige Sohn hat jedoch von Anfang an Schreckensvisionen, die sich bald bewahrheiten sollen und so verliert Jack mehr und mehr den Verstand und beginnt die Jagd auf seine Familie.