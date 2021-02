Die 33-jährige Youtuberin, Schauspielerin, Entertainerin und Moderatorin feiert mit ihren YouTube-Videos so große Erfolge, dass sie zu einer der wichtigsten deutschen Internetpersönlichkeiten geworden ist. Eigentlich begann ihre Laufbahn jedoch im Fernsehen. Noch während sie Schauspielunterricht an der Kölner Schauspielschule Transtellar Productions nahm, bekam sie 2005 ihre erste Rolle in der Dailysoap "Unter uns" angeboten. Zwei Jahre später war sie als Sophie Brenner in der RTL-Serie "Alles, was zählt" zu sehen und von 2007 bis 2009 spielte sie in über 300 Folgen eine Hauptrolle in der TV-Serie "Dahoam is Dahoam". Doch so richtig durchgestartet ist Joyce Ilg erst später - mit ihrem eigenen YouTube-Kanal "Joyce", den sie Mitte Juni 2013 ins Leben rief.