Kategorie Comedy

Florentin Will, Komiker von "Gute Arbeit Originals" und Kollegin Katjana Gerz. Quelle: ZDF

"Natürlich geht diese Arbeit uuunglaublich an die Substanz, aber es hat sich bis jetzt immer gelohnt", macht sich Katjana Gerz in einem ihrer Videos über "Method Acting" lustig. Doch der Satz dürfte auch für ihre "Gute Arbeit" gelten. Zusammen mit ihrem Partner Florentin Will produziert Gerz trockene und äußerste gelungene Comedy-Clips. Die Komik der Sketch-Situationen erinnert häufig an "Stromberg"-Folgen, aber es wird nicht nur im Büro geblödelt. US-Wahl, Mittelalterfest, Nazi-Werbeagentur, Indie-Film, Trauerfeier – für jeden ist etwas dabei!