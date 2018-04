Kategorie Viraler Clip

Jan Böhmermann rappt sich mit seinen Musikvideos immer wieder an die YouTube-Spitze - und mit "BE DEUTSCH" hat er voll ins Schwarze getroffen. Im Rammstein-Style zeigt das Video ein patriotisches Deutschland, das nicht peinlich ist. "Achtung, Germans on the Rise!", warnt Böhmermann alle Fremdenfeinde vor dem braven Deutschen, der in Birkenstocksandalen mit Fahrradhelm auf dem Kopf fleißig Pfanddosen sammelt. Böhmermann hält der Nation in der Flüchtlingskrise den Spiegel vor und erinnert daran, dass es ein weiter Weg war bis zur offenen, solidarischen und liberalen Gesellschaft von heute. "Wir wissen, wozu Arschlochtum führt", lautet die Botschaft an alle Dumpfbacken in der Welt.