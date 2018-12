Der erfolgreiche YouTuber ist ursprünglich Tänzer, studierte nach dem Abitur Kommunikationsdesign und dreht am liebsten Musikvideos: "In solchen Videos kann man am besten eine neue Welt erschaffen,“ findet er. Der 28-jährige Kölner stammt aus Singapur, verbrachte jedoch den Großteil seines Lebens in Aachen. 2016 gewann Julien Bam den "Deutschen Webvideopreis" in der Kategorie "Person of the Year Male". In seinem "HeyJuSpecial2" aus dem Februar rappt er übrigens zusammen mit der ESC-Gewinnerin Lena Meyer Landrut.