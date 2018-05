Kategorie Music Act

Das Netz ist voller musikalischer Talente, die ohne die Möglichkeiten von YouTube, SoundCloud und Co. vermutlich kaum Beachtung finden würden. Aber auch etablierte Musiker wissen ihre Fans fernab der Bühne zu unterhalten. Die Expertenjury zeichnet nationale Künstler und Bands aus, die 2016 musikalisch überzeugen konnten und mit ihrer Kreativität erfolgreich von sich reden machten. Der Gewinner des Goldene Kamera Digital Awards in der Kategorie #MusicAct ist bereits entschieden - der Preis geht an DieLochis. Nominiert waren auch AnnenMayKantereit und Mudi.