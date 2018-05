Der Wissenschaftsjournalist Andreas von Bubnoff lebt und arbeitet in New York City. Seine Artikel erscheinen in namhaften Publikationen in den USA und Deutschland, u.a. in der Chicago Tribune, der Los Angeles Times oder der F.A.Z. Bevor er begann als Wissenschaftsjournalist zu arbeiten, promovierte er an der Universität Freiburg in Molekularbiologie.