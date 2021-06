Gottschalks große 90er-Show

Dass die Musik der 90er auch Künstler*innen von heute prägt, zeigt der Auftritt von Jeanette Biedermann, die den New Radicals Song "You Get What You Give" interpretiert. Giovanni Zarrella begeistert mit seiner Version von Eros Ramazottis "Più bella cosa". Für eine ganz besondere Überraschung sorgen die No Angels. Im Februar feierte die Girlgroup, pünktlich zu ihrem 20-jährigen Jubiläum, ein umjubeltes Comeback. In "Gottschalks großer 90er-Show" stellen sie ihr musikalisches Talent mit dem Spice Girls-Klassiker "Too Much" unter Beweis.