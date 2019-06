"Grüße aus 1976": So hätte Thomas Heinze damals wahrscheinlich ausgesehen, wenn er schon erwachsen und nicht erst 12 Jahre alt gewesen wäre ...

Quelle: ZDF/Martin Valentin Menke

Gemeinsam mit seiner Familie zieht er für ein Wochenende in ein umgestyltes Haus, in dem alles an seine Kinderzeit erinnert. Die Kameras begleiten die Zeitreise und gewähren sehr persönliche Einblicke in das Familienleben und die Kindheit des prominenten Bewohners.