Patricia Kelly und Ehemann Denis Sawinkin freuen sich über die gemeinsame Zeit und schwelgen in Erinnerungen an das Jahr 1981.

Quelle: ZDF/Martin Valentin Menke

Gemeinsam mit ihrer Familie zieht sie für ein Wochenende in ein umgestyltes Haus, in dem alles an ihre Kinderzeit erinnert. Die Kameras begleiten die Zeitreise und gewähren sehr persönliche Einblicke in das Familienleben und die Kindheit der prominenten Bewohnerin.