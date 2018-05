Entertainer, Sänger, Autor, Produzent und Schauspieler - all das ist Bastiaan Ragas. Mit der Boygroup "Caught In The Act" wurde das im südholländischen Lisse geborene Multitalent 1994 über Nacht bekannt. 2016 feierte die Band ein umjubeltes Comeback, daneben ist Bastiaan auch als Solokünstler sowie als Musicaldarsteller und Schauspieler erfolgreich.



Dass Bastiaan Ragas die Moderation von "Gut geschätzt gewinnt" übernommen hat, kommt übrigens nicht von ungefähr: Inspiriert von seinem belesenen Vater, interessiert sich Bastiaan sehr für Geschichte und Natur und hat zuhause eine umfangreiche Raritäten-Sammlung - vom Handabdruck Napoleons bis zum Original-Autogramm von Muhammad Ali.