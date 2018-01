"Die Helene Fischer-Show"

Die beliebte Entertainerin hatte jede Menge nationale und internationale Musikgäste eingeladen, die gemeinsam mit ihr noch nie dagewesene Duette präsentierten und für jede Menge Emotionen und Gänsehautmomente sorgten. Angekündigt hatten sich unter anderen James Blunt, Barbara Schöneberger, Vanessa Mai, Stephanie Stumph, Santiano, Max Giesinger, The Baseballs, Höhner, The Kelly Family, Alexander Klaws und das Ensemble des Musicals "Tanz der Vampire".



Aufgezeichnet wurde die Show am 9. und 10. Dezember in den Düsseldorfer Messehallen.