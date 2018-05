Als ausgewiesener Trödel-Fachmann sucht Horst Lichter seit 2013 in "Bares für Rares" Zuschauer, die aus ihren Fundstücken in Keller, Speicher oder Garage bares Geld machen wollen. Bekannt wurde der gebürtige Rheinländer zuvor als Fernsehkoch, zum Beispiel bei "Kerner kocht" und "Die Küchenschlacht", vor allem aber in "Lafer!Lichter!Lecker!". Als "Bester TV-Koch" erhielt er 2014 auch die "Goldene Kamera". Sein bewegtes Leben, das ihn vorübergehend auch als Arbeiter in eine Braunkohlefabrik führte, hat Horst Lichter, der auch Autor mehrerer Kochbücher ist, 2016 in seiner Biografie beschrieben.