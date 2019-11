Horst Lichter sucht das Glück

Horst Lichter und Henning Baum

Quelle: ZDF/Nils Trümpener

Neben den "Glücksrezepten" ihrer Gesprächspartner geben auch Horst Lichter und Henning Baum selbst Einiges preis über ihr eigenes Lebensglück. Gerade der sonst so "harte Kerl" Henning Baum zeigt neue Facetten, denn Horst Lichter schafft es immer wieder, in persönlichen Gesprächen emotionale Momente entstehen zu lassen. Und so kommen die Zuschauer dem beliebten Schauspieler Henning Baum so nah wie nur selten.