Fjorde, Rentiere und Serpentinen

Von Røldal führt ihre Route am nächsten Morgen vorbei am gewaltigen, 165 Meter hohen Latefossen-Wasserfall, Richtung Noreheimsund, wo das Hardanger Maritim Museum mit aktiver Werft zu Hause ist. Entlang des Sognefjords geht es dann weiter nach Balestrand zu einem Hotel, wo schon der deutsche Kaiser residierte. Am nächsten Tag steht eine Rundtour an: Vom Hotel an Gudvangen und Flåm vorbei zum Stegastein Aussichtspunkt, mit herrlichem Blick auf den Aurlandsfjord. Abendessen gibt es in Leikanger, und genächtigt wird wieder in Balestrand.