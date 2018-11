Tiefe Schluchten, enge Gassen, weites Meer

Von Èze geht es weiter nach Cannes. Vor dem "Palais des Festivals et des Congrès", in dem alljährlich die Filmfestspiele Cannes stattfinden, erinnert sich Hardy an vergangene Zeiten, als er dort über den roten Teppich schritt. Horst und Hardy verewigen sich im Blumenbeet neben dem Walk of Fame mit ihren Handabdrücken. Nach dem Ausflug in die Welt des Glamours fahren die Beiden zu der Schriftstellerin Christine Cazon und plaudern über das Leben und die Liebe.