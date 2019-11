Die Fahrt geht schließlich weiter Richtung Zadar über die Maslenica-Brücke, eine 55 Meter hohe und 315 Meter lange, knallrote Stahlbrücke, die 1991 im Krieg zerstört und 2005 wieder aufgebaut wurde. In Zadar präsentiert sich den Beiden eine andere Seite Kroatiens. Sie treffen die Frisörin Nedjeljka Basic, genannt Neda. Sie hat 19 Jahre in Heilbronn verbracht, war mit einem Deutschen verheiratet und hat zwei Kinder großgezogen. Der Mann war aber ein Tyrann. Nur mit Polizeieskorte konnte sie mit nichts als den Kindern und den Kleidern am Leib vor ihm in ein Frauenhaus fliehen. Sechs Jahre später zog sie zurück in ihre Heimat Kroatien und eröffnete dort einen Friseur- und Kosmetiksalon - und fand endlich auch ihr privates Glück.