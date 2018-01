Der Uhrmachermeister und öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige repariert in der "kaputt und ... zugenäht"-Werkstatt von der Taschenuhr bis zur Standuhr einfach alles was tickt. Darüber hinaus wagt er sich auch an mechanische Musikinstrumente und Spielzeuge heran.



Er kommt aus einer Uhrmacherfamilie, die in den letzten drei Generationen sechs Uhrmachermeister hervorgebracht hat. Neben seiner beruflichen Leidenschaft ist der ehemalige Wettkampfschwimmer ein passionierter Apnoe-Taucher und Hobby-Zauberer. Er lebt und arbeitet in Würselen, bei Aachen.