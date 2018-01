"kaputt und ... zugenäht!" vom 28. Januar 2018

Was tun, wenn das teure Erbstück kaputt gegangen ist? Wenn der Lieblingsteddy kein flauschiges Fell mehr hat, sondern richtig abgeliebt ist? Wenn das teure Ölgemälde beim letzten Umzug plötzlich einen Riss bekommen hat? "kaputt und… zugenäht!"-Moderatorin Eva Brenner begrüßt zunächst die Besitzer der kaputten Schätze. Zusammen mit den Antiquitätenexperten Ulrich Vogt und Detlef Jentsch nehmen sie die liebgewonnenen Dinge genau unter die Lupe und schätzen ein, ob sich eine Reparatur lohnt. Ist das Lieblingsstück noch zu retten? Was wird die Reparatur vorausichtlich kosten, und lohnt sich diese Investition überhaupt noch?



Dann geht es ab in die Werkstatt, in der Restauratoren, ein Uhrmachermeister, eine Schneiderin, ein Instrumentenbauer und eine Goldschmiedin ihr Können unter Beweis stellen. Sie beurteilen den Schaden und geben ein Angebot für eine Aufarbeitung oder Reparatur ab. Entscheidet sich der Besitzer dafür, wird repariert. Am Ende bekommen die Eigentümer ihr aufgearbeitetes Stück präsentiert. Bei wertvollen Gegenständen machen die Profis ihnen ein Kauf-Angebot. Verflixt und … zugenäht, keine leichte Entscheidung: Wollen sie ihr aufgearbeitetes Stück behalten oder verkaufen sie es am Ende vielleicht doch noch?



Zehn neue Folgen "kaputt und ... zugenäht!" werden sonntags um 14.00 Uhr ausgestrahlt.