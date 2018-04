Trauer um Patrick Urs Krüger

Das ZDF, die Hauptredaktion Show sowie die Produktionsfirma der Sendung "Kaputt und ...zugenäht!" Gruppe 5 Filmproduktion GmbH sind über die Nachricht vom Tode unseres geschätzten Kollegen zutiefst bestürzt. Patrick Urs Krüger war im Rahmen der momentan ausgestrahlten 3. Staffel von "Kaputt und ...zugenäht" als neues Mitglied zum Team der Profis hinzugestoßen. Alle an der Sendung beteiligten Personen haben ihn als lebensfrohen und engagierten Menschen kennengelernt, der entscheidend zum Erfolg der Sendung beitrug.



Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Verwandten und allen Personen, die ihm nahe standen. Mit Einverständnis der Familie wird das ZDF die beiden letzten Sendungen der 3. Staffel, in denen Patrick Urs Krüger zu sehen ist, am Sonntag, den 29. April 2018 und Sonntag, den 6. Mai 2018 jeweils um 14:00 Uhr ausstrahlen. In stiller Trauer und Dankbarkeit wünschen wir der Familie von Patrick Urs Krüger für die kommende Zeit viel Kraft und Stärke.