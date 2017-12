Kennste den?

Nelson Müller, 1979 in Ghana geboren, liebt die Musik und war in seiner Jugend Handballspieler. Seine dritte Leidenschaft, das Kochen, hat er schließlich zum Beruf gemacht. Seit 2009 ist er Inhaber des Essener Restaurants "Schote". Weiterhin betreibt er eine private Kochschule, in der er Kochkurse aber auch private Events und Catering anbietet. Nelson Müller arbeitet bei diversen Projekten in und rund um Essen zum Thema "Charity".