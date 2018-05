Geeistes Holundersüppchen mit Topfennockerl und Beeren

Zubereitung: Die Gelatineblätter in kaltem Wasser einweichen. Den Holunderblütensirup sanft erwärmen. Die Gelatineblätter ausdrücken und in den Holunderblütensirup einrühren. Anschließend in eine Schüssel füllen und auf Eiswasser auskühlen lassen, bis das Ganze anfängt zu gelieren. Zwischendurch mit einem Teigschaber umrühren. Sekt hineingeben und weiterhin auf dem Eiswasser stehen lassen, bis es wieder geliert. (Oder das Ganze zugedeckt für ca. 12 Stunden in den Kühlschrank stellen.)