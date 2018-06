Hamachi-Ceviche mit gebackenem Wan Tan

Zubereitung: Das Hamachi-Filet in 3-4 mm dicke Tranchen schneiden. Die Zwiebeln in dünne Streifen schneiden und in kochendem Salzwasser für 10 Sekunden kurz blanchieren, abgießen und abkühlen lassen. Sesam in einer Pfanne ohne Fett rösten. Die Zwiebeln können alternativ auch in der Pfanne mit dem Sesam angeschwitzt werden. Die Schale der Limette mit einer feinen Reibe abreiben und den Saft auspressen. Den Koriander fein hacken. Den Knoblauch mit Olivenöl mit dem Pürierstab zu einem Knoblauchöl mixen. Die Hamachi-Tranchen auf eine große Porzellanplatte geben und zunächst mit Salz würzen. Anschließend Zwiebeln, Sesam, Limettensaft und -abrieb sowie Knoblauchöl, Chiliflocken und Koriander zugeben. Alles einmal gut durchmischen und zwei bis drei Minuten ziehen lassen. Erneut abschmecken und zum Schluss etwas Olivenöl zugeben.