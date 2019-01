Der Schweizer Andreas C. Studer, bekannt auch durch seine typisch rote Kappe, ließ sich im heimatlichen Berner Oberland zum Koch ausbilden.



Seine TV-Karriere startete er bereits 1997 in Deutschland. Für das Schweizer Fernsehen stand Studer von Oktober 2001 bis Dezember 2010 in der Koch- und Quizshow "al dente" vor der Kamera. Und wenn in Johannes B. Kerner oder Markus Lanz kochten, war der "Studi" häufig mit dabei.