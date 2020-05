Lafer kocht!

Was kocht, brät oder gart man am besten aus den verschiedensten Grundzutaten? Wie verarbeitet man Grundnahrungsmittel am raffiniertesten und am leckersten? Spitzenkoch Johann Lafer beantwortet Fragen rund ums Kochen und geht auf die aktuellen Bedürfnisse vieler Kochinteressierte ein.