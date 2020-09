Lafer kocht! vom 3. April 2020

Die Corona-Krise hat Deutschland im Griff. Schulen und Kitas sind bis mindestens Ostern geschlossen, viele Arbeitnehmer sind im Home-Office, die Bevölkerung ist aufgerufen zu Hause zu bleiben. Und auch ‚Kochen zu Hause‘ gewinnt mehr an Bedeutung. Aber viele fragen sich, was kocht, brät oder gart man am besten aus den verschiedensten Grundzutaten? Wie verarbeitet man Grundnahrungsmittel am raffiniertesten und am leckersten? Wer hilft und gibt Anleitungen, damit ein Gericht gelingt?