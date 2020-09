Focaccia Varianten

Erwärmtes Backblech aus dem Backofen holen, mit Mehl bestäuben und die beiden Teigfladen auf das Blech legen.

Mit dem Stil eines Kochlöffels kleine Vertiefungen in die Fladen eindrücken und mit Olivenöl großzügig beträufeln.

Die Birne schälen, in feine Scheiben schneiden und einen Fladen damit belegen.

Blauschimmelkäse in Stücke schneiden und mit gehacktem Thymian und einer fein geschnitten Chilischote das erste Focaccia fertig belegen.