Bratkartoffeln

Tipps: Statt Butterschmalz kann man auch je zur Hälfte Butter und Öl nehmen. Durch das Öl verbrennt die Butter nicht so schnell. Statt Petersilie kann man auch Schnittlauch verwenden. Nicht zu viele Kartoffeln in die Pfanne geben, damit die Röstaromen an jede Kartoffel kommen. Zudem können durch zu viele Kartoffeln in der Pfanne die Kartoffeln schnell matschig werden